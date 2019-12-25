Причина, считает он, в расхождении данных.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил подключение силовиков к ЧП в Норильске.

По его словам, Владимир Путин на совещании обратил внимание, что у губернатора Александра Усса, МЧС и менеджмента компании-оператора расходятся данные. Поэтому он поручил правоохранительным органам разобраться в ситуации и установить — нарушались ли нормы информирования о ЧП.

Ранее мы рассказывали, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности после ЧП в Норильске, где нефтепродукты разлились на ТЭЦ-3 и попали в воду.