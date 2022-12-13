Глава РФ оценил сотрудничество с КНр по внешней политике.

Российский президент Владимир Путин назвал отношения в мире сложными и с "острым характером". Глава государства оценил геополитическую обстановку между странами в ходе рабочей встречи с китайской делегацией в Кремле, которую возглавляет министр по иностранным делам КНР, руководитель канцелярии внешнеполитической комиссии ЦК Коммунистической партии Ван И. Политик поблагодарил иностранного гостя за проделанную совместную работу. В Москве уверены, что сотрудничество с Пекином имеет важное стратегическое значение для стабилизации обстановки в обществе.

Мы благодарны и вам, и всем вашим коллегам, большому коллективу МИД, слова признательности и благодарности. Международные отношения сегодня сложны, они не стали лучше после распада двуполярной системы. Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: Kremlin.ru