Путин: Россия и КНР могут выйти на товарооборот в $200 млрд раньше 2024 года

Глава страны рассказал о торговых показателях между КНР и РФ.

Россия и Китай могут досрочно достичь цель в 200 миллиардов долларов торгового оборота друг с другом. Соответствующее заявление в ходе рабочей встречи с китайским министром по иностранным делам Ван И сделал глава государства Владимир Путин. Политики встретились в Кремле для обсуждения двустороннего сотрудничества и международной повестки. В мероприятии от российской делегации также заявлены глава МИД РФ Сергей Лавров и секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. Президент страны напомнил коллегам, что в 2022 году страны смогли достичь отметки по торговле в 185 миллиардов долларов.

Мы ставили перед собой цель достичь в 2024 году уровня 200 млрд долларов. Есть все основания полагать, что мы наших целей по уровню торгового оборота достигнем, может быть, даже раньше, чем мы планировали.



Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил, что ждет Си Цзиньпина в России.

Фото и видео: Kremlin.ru