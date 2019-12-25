Глава РФ рассказал о ритмичном выполнении целей СВО военными.

Российский президент Владимир Путин назвал освобождение Донбасса и безопасность России конечной целью СВО на Украине. Соответствующей информацией глава государства поделился со СМИ, выступая перед журналистами в Ашхабаде. Политик уточнил, что доверяет профессионалам в вопросе хода специальной военной операции на территории соседнего государства.

Я, конечно, верховный главнокомандующий, но я все-таки не заканчивал Академию Генштаба. Я доверяю тем людям, которые являются профессионалами. Они действуют так, как считают нужным для достижения конечной цели. Владимир Путин, президент РФ

По словам лидера РФ, СВО на Украине идет по плану, а подгонять ее завершение под какие-то конкретные сроки не требуется. Владимир Путин напомнил о том, что целью для Москвы является освобождение Донбасса и защита проживающего в регионе местного населения. Россия планирует сформировать на территории условия, которые позволят людям гарантировать безопасность и в самой России. Ведущуюся работу по данным задачам политик назвал ритмичной. Он отметил, что войска продвигаются и достигают тех рубежей, которые были обозначены на данном этапе.

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Фото и видео: Kremlin.ru