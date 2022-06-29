Глава государства отметил, что эти фестивали могут пройти во всем регионе в пилотном режиме.

Президент России Владимир Путин предложил лидерам каспийских стран создать фестиваль ковроткачества. Об этом он заявил на Каспийском саммите в Ашхабаде.

Соответствующие фестивали должны проводиться под надзором министерств культур стран "пятерки". Глава государства отметил, что они могут пройти во всем регионе в пилотном режиме.

Самого пристального внимания требуют вопросы укрепления культурных, образовательных, спортивных, туристических и молодежных обменов между государствами "пятерки". Владимир Путин, президент России

Ранее Путин призвал нарастить возможности по реагированию на ЧС на Каспии.

Видео: kremlin.ru