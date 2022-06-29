Президент России Владимир Путин предложил лидерам каспийских стран создать фестиваль ковроткачества. Об этом он заявил на Каспийском саммите в Ашхабаде.
Соответствующие фестивали должны проводиться под надзором министерств культур стран "пятерки". Глава государства отметил, что они могут пройти во всем регионе в пилотном режиме.
Самого пристального внимания требуют вопросы укрепления культурных, образовательных, спортивных, туристических и молодежных обменов между государствами "пятерки".
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин призвал нарастить возможности по реагированию на ЧС на Каспии.
Видео: kremlin.ru
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