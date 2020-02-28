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Путин считает, что Киев возвел в герои кровавых убийц

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Глава России назвал нацистов противниками России.

В настоящее время противником России является не украинский народ, а нелюди-нацисты вместе со своими  "последышами". Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на заседании организационного комитета "Победа" глава государства Владимир Путин. Политик уточнил, что властям требуется убедительно показать, кого именно действующая власть киевского режима возвела в герои. Это важно в целях того, чтобы подобное не повторялось в будущем. Речь идет о кровавых убийцах. Он напомнил, что по улицам городов Украины власти ходят с портретами военных преступников времен ВОВ. В Москве видят задачу в воспрепятствовании героизации нацистов. Президент подчеркнул, что когда поднимаются архивные документы о Второй мировой войне и деятельности нацистов, то "кровь в жилах стынет, без слез смотреть невозможно".

Чтобы не было никакого недопонимания, с кем мы боремся, чтоб было понятно и ясно, какие цели мы преследуем, и кто является нашим противником - не украинский народ, а эти нелюди и их "последыши.

Владимир Путин, президент РФ

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Фото  и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: владимир путин, вов, военные преступления, вторая мировая война, нацизм, неонацизм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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