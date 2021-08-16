Путин поддержал присвоение десяти городам звания "Город трудовой доблести"

Глава государства Владимир путин по результатам заседания организационного комитета "Победа" поддержал присвоение званий "Город трудовой доблести" десяти городам страны, включая Подольск, Ханты-Мансийск, Владимир, Воткинск, Рязань и Находка.
Тогда я хочу всех поблагодарить, предложения, которые были высказаны сегодня, сформулированы принимаются, будем работать над их реализацией, и прошу отразить это в соответствующих документах.
Владимир Путин, президент РФ
Путин предложил создать Национальный центр исторической памяти в России.
Фото и видео: Одноклассники / Вести Live
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