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Путин поддержал присвоение десяти городам звания "Город трудовой доблести"

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Глава России утвердил список городов-кандидатов, которые получили новый почетный статус.

Глава государства Владимир путин по результатам заседания организационного комитета "Победа" поддержал присвоение званий "Город трудовой доблести" десяти городам страны, включая Подольск, Ханты-Мансийск, Владимир, Воткинск, Рязань и Находка.

Тогда я хочу всех поблагодарить, предложения, которые были высказаны сегодня, сформулированы принимаются, будем работать над их реализацией, и прошу отразить это в соответствующих документах.

Владимир Путин, президент РФ

Путин предложил создать Национальный центр исторической памяти в России.

Фото  и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: владимир путин, вов, вторая мировая война, город трудовой доблести, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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