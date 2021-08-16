Путин предложил создать Национальный центр исторической памяти в России

Глава России рассказал о важности сохранять историческую память.

На территории России должен появиться центр исторической памяти. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на заседании организационного комитета "Победа" глава государства Владимир Путин. Политик заметил, что даст поручение по завершению мероприятия. Президент призвал подготовить проект по Великой Отечественной войне, собрав для этого артефакты от начала и до конца военных действий, трофейные документы и продемонстрировав миру приказы нацистов и их международных пособников.

Не раз звучало и предложение создать национальный центр исторической памяти. Я просил этот вопрос проработать, заняться им сегодня, хотел бы услышать о результатах. Считаю, нам нужен такой центр Владимир Путин, президент РФ

В Европе многим словно отшибло память, заявил Путин.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live