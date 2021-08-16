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В Европе многим словно отшибло память, заявил Путин

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Глава России призвал работать с подлинными документами времен Второй мировой войны.

В настоящее время в европейском регионе перевирается история в угоду политике сегодняшнего дня. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на заседании организационного комитета "Победа" глава государства Владимир Путин. Российский президент добавил, что в Европе некоторым напрочь отшибло память и совесть. Он добавил, что самыми убедительными аргументами остаются подлинные документы.

Открытый показ архивных материалов - достойный ответ тем, кто сегодня воюет с прошлым, осознанно в угоду политической конъюнктуре сегодняшнего дня, личным амбициям часто перевирает историю. Сейчас, как известно, таких немало.

Владимир путин, президент РФ

Путин направил приветствие участникам и организаторам Форума социальных инноваций регионов.

Фото  и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: владимир путин, вторая мировая война, европа
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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