Путин направил приветствие участникам и организаторам Форума социальных инноваций регионов

Послание президента России зачитал полномоченный представитель в Центральном федеральном округе страны Игорь Щеголев.

Российский президент Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям пятого Форума социальных инноваций регионов. В приветственном слове политик указал на важность того, чтобы позитивные изменения из отдельных субъектов охватывали затем всю страну ради повышения качества жизни граждан. Глава государства напомнил, что часто новаторские и прорывные идеи предлагаются местными властями и реализовываются в ряде территорий.

Сегодня они уже приносят реальную отдачу по всей России. Имею в виду такие программы, как поддержка семей, совершенствование инфраструктуры детского отдыха и активного долголетия, инновационное развитие системы социального обслуживания населения. Владимир Путин, президент РФ

Лидер России заметил, что форум пользуется высоким, заслуженным признанием как востребованная дискуссионная, презентационная площадка, на которой эксперты могут обсуждать актуальные проблемы развития, социальную сферу, цифровизацию, демонстрировать новые разработки и технологии, оценивать демографические подходы и образование.

Путин поздравил работников нефтегазовой промышленности с профессиональным праздником.

Фото и видео: Совет Федерации