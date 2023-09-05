Путин поздравил работников нефтегазовой промышленности с профессиональным праздником

Глава России поблагодарил сотрудников отрасли за работу.

Российский президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов нефтяной отрасли и газовой промышленности с профессиональным праздником. С этих слов глава государства начал правительственное совещание, посвященное вопросу реализации проекта "Мурманский СПГ". Политик заметил, что соотечественники трудятся в важнейшей для страны экономической сфере. Он поблагодарил их за верность трудовым традициям, за напряженную и эффективную работу на благо России.

Ваши успехи, значимые достижения вносят огромный вклад в развитие российской экономики, помогают обеспечить стабильную работу и крупных предприятий, и малого бизнеса в системе жизнеобеспечения, полностью и с гарантией закрывать потребности внутреннего рынка. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что День сотрудников нефтяной и газовой промышленности установлен в стране в советские годы. По традиции праздник отмечается в первое воскресенье сентября.

Путин: Россия не рассматривает альтернативу зерновой сделке.

Фото и видео: Kremlin.ru