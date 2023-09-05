Путин: Россия не рассматривает альтернативу зерновой сделке

По его словам, совместная работа с Турцией и Катаром по поставке зерна не имеет отношения к черноморской сделке.

Россия не рассматривает альтернативу зерновой сделке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Глава государства отметил, что совместная работа с Турцией и Катаром по поставке 1 млн тонн зерна не имеет отношения к черноморской сделке. Он подчеркнул, что есть еще Украина, у которой свои интересы по данном вопросу. Также Путин добавил, что с российской стороны это был бы огромный вклад в решение продовольственных проблем африканских стран.

Ранее Путин заявил, что Россия и Турция достигли договоренностей в вопросах энергетики.

Видео: kremlin.ru