Путин: Россия и Турция достигли договоренностей в вопросах энергетики

Глава государства подчеркнул, что Москва и Анкара уверенно двигаются в области энергетики.

Россия и Турция достигли договоренностей в вопросах энергетики. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

Глава государства подчеркнул, что Москва и Анкара уверенно двигаются в области энергетики. Он отметил, что между основными поставщиками с обеих сторон были достигнуты определенные договоренности. Также Путин напомнил о строительстве атомных электростанций "Аккую" и планах запустить первый блок в следующем году.

Ранее Путин заявил, что Россия открыта к переговорам по зерновой сделке.

Видео: kremlin.ru