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Путин: Россия и Турция достигли договоренностей в вопросах энергетики

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Глава государства подчеркнул, что Москва и Анкара уверенно двигаются в области энергетики.

Россия и Турция достигли договоренностей в вопросах энергетики. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

Глава государства подчеркнул, что Москва и Анкара уверенно двигаются в области энергетики. Он отметил, что между основными поставщиками с обеих сторон были достигнуты определенные договоренности. Также Путин напомнил о строительстве атомных электростанций "Аккую" и планах запустить первый блок в следующем году.

Ранее Путин заявил, что Россия открыта к переговорам по зерновой сделке.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, президент россии, президент турции, реджеп тайип эрдоган, энергетика
Категории: Лента новостей, Новости России,

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