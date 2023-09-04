Путин: Россия открыта к переговорам по зерновой сделке

Президент России Владимир Путин оценил возможность переговоров по зерновой сделке. Об этом он заявил на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Сегодня, 4 сентября, турецкий лидер прибыл в Сочи, чтобы провести встречу с Путиным. Глава государства отметил, что знает о намерениях Эрдогана обсудить вопросы по зерновой сделке. Президент подчеркнул, что Москва открыта для переговоров.
Ранее мы сообщали, что Путин посетил родные места его предков.
Видео: kremlin.ru
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