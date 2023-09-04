Путин: Россия открыта к переговорам по зерновой сделке

Глава государства проводит встречу с президентом Турции в Сочи.

Президент России Владимир Путин оценил возможность переговоров по зерновой сделке. Об этом он заявил на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Сегодня, 4 сентября, турецкий лидер прибыл в Сочи, чтобы провести встречу с Путиным. Глава государства отметил, что знает о намерениях Эрдогана обсудить вопросы по зерновой сделке. Президент подчеркнул, что Москва открыта для переговоров.

Ранее мы сообщали, что Путин посетил родные места его предков.

Видео: kremlin.ru