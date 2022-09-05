Путин посетил родные места его предков

Глава России пообщался с местными жителями.

Официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков заявил журналистам о том, что глава государства Владимир Путин вечером в пятницу вечером, 1 сентября, посетил родные места его предков в Тверской области. Пресс-служба Кремля заметила, что после официального посещения мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске, политик решил заехать в село Тургиново.

Это достаточно недалеко. Он посетил родные места для его рода. Видеоинформацию об этом мы на днях предоставим. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что в местных Telegram-каналах и других социальных сетях российского региона ранее появились видеокадры, на которых Владимир Путин вышел из своего кортежа пообщаться снаселением. Очевидцы говорят о том, что кадры были сняты в районе села Тургиново в Калининском районе.

Путин назвал Барклая-де-Толли выдающимся военачальником "наравне с Кутузовым".

Фото и видео: Telegram / Раньше Всех. Ну почти