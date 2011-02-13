Путин назвал Барклая-де-Толли выдающимся военачальником "наравне с Кутузовым"

Глава России оценил название нового образовательного центра в регионе.

Глава государства Владимир Путин в шутку поинтересовался, почему новую школу на территории Московской области назвали только именем генерала, князя Петра Багратиона, "забыв" другого героя Отечественной войны 1812 года - Михаила Барклая-де-Толли. Российский президент выступил на торжественной церемонии по открытию новых школ в пяти регионах страны по видеосвязи. В частности, сегодня учащихся приняло образовательное учреждение "Багратион", расположенное в Одинцовском районе Подмосковья. Эта школа рассчитанана 2,2 тысяч мест.

Барклая-де-Толли не забыли? Был такой тоже у нас выдающийся военачальник наравне с полководцем Михаилом Кутузовым. Владимир Путин, президент РФ

Политику рассказали, что школа находится в жилищном комплексе "Гусарская баллада", на территории которого все улицы названы в честь героев войны 1812 года. Название "Багратион" для нового образовательного центра выбрано властями вместе с местным населением.

Путин поручил интегрировать новые регионы в российскую систему образования.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live