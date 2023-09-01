Путин поручил интегрировать новые регионы в российскую систему образования

Глава государства Владимир Путин попросил фкдеральное правительство и дальше уделять особое внимание интеграции учебных заведений новых регионов страны (Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей) в отечественное образовательное пространство. Соответствующее заявление политик сделал в ходе совещания, проводимого на торжественной церемонии по открытию новых образовательных учреждений в пяти субъектах страны.
Отмечу, что этот учебный год школы Донбасса, Запорожья, Херсонщины провели уже по российским стандартам. Подготовка к этому началась еще в апреле 2022 года, когда были развернуты программы по повышению квалификации учителей, обеспечению школ учебниками, ремонту школьных зданий.
Владимир Путин, президент РФ
Путин и Жапаров дали старт строительству русских школ в Киргизии.
Фото и видео: Одноклассники / Вести Live
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