Путин и Жапаров дали старт строительству русских школ в Киргизии

Главы РФ и Киргизии приняли участие в торжественном мероприятии к 1 сентября.

Российский президент Владимир Путин вместе с лидером Киргизии Садыром Жапаровым дали старт строительству в Бишкеке, Баткене и Караколе трех общеобразовательных школ с обучением на русском языке. В торжественном мероприятии ко Дню Знаний лидер страны принял по видеосвязи.

Разрешаю. Более того - прошу вас об этом. Начинайте работать. Владимир Путин, глава государства

Напомним, что Россия построит в Киргизии девять школ с русским языком обучения для детей. Общая стоимость строительства данных учебных заведений оценивается экспертами примерно в 500 миллионов долларов. Денежные средства в полном объеме будут выделены российской стороной. Первые три школы будут возведены в городах Бишкеке, Баткене и Караколе. В них будет учиться примерно по 1200 тысячи человек.

Путин призвал предотвращать появление "профессиональных должников".

Фото и видео: Kremlin.ru