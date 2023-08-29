Путин призвал предотвращать появление "профессиональных должников"

Глава РФ встретился с руководителем ФССП Дмитрием Аристовым.

Российский президент Владимир Путин на встрече с директором ФССП (Федеральная служба судебных приставов) Дмитрием Аристовым заявил о том, что ситуации, когда гражданам нечем оплатить долги, - это проблема государства. Он призвал сделать так, чтобы подобные жизненные ситуации у населения не возникали. Глава профильного ведомства рассказал главе государства на рабочей встречи о категории должников, которая официально не работает, не получает дохода и имеет множество долгов. В частности, задолженности связаны с кредитами, платежами по ЖКХ. Чиновник пояснил, что гражданам приходятся заниматься деньги у соседей, а затем некоторые не отдают эти средства, становясь "профессиональными должниками".

Проблема государства – нужно, чтобы у людей не возникали такие жизненные ситуации. Владимир Путин, президент РФ

Путин призвал врио главы Омской области напрямую работать с людьми.

Фото и видео: Kremlin.ru