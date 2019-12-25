Путин призвал врио главы Омской области напрямую работать с людьми

Президент назвал работу с жителями региона хорошим поводом почувствовать, чего люди ждут и на что рассчитывают.

Президент РФ Владимир Путин призвал врио главы Омской области Виталия Хоценко напрямую работать с людьми. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства провел рабочую встречу с врио губернатора региона. Отмечается, что Хоценко будет участвовать в сентябрьских выборах на пост главы Омской области. Путин назвал работу с жителями региона хорошим поводом почувствовать, чего люди ждут и на что рассчитывают.

Эта прямая работа повысит существенным образом ваши шансы на то, чтобы люди вам поверили и доверили работу в таком важном регионе, как Омская область. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что Россия вопреки препятствиям решает вопрос о бесплатных поставках зерна в Африку.

Фото: kremlin.ru