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Путин: Россия вопреки препятствиям решает вопрос о бесплатных поставках зерна в Африку

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Глава государства отметил, что второй год подряд Москва собирает рекордные урожаи зерна.

Россия вопреки препятствиям решает вопрос о бесплатных поставках зерна в Африку. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР в формате видеосвязи.

Глава государства отметил, что второй год подряд Москва собирает рекордные урожаи зерна. Он уточнил, что шесть стран Африки получат по 25-50 тысяч тонн зерна бесплатно в рамках гуманитарной помощи.

Мы все это делаем, кстати говоря, вопреки препятствиям, которые нам чинят, невзирая на введенные в отношении нашего экспорта незаконные санкции.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что Россия использует все свои возможности для борьбы с голодом в мире.

Видео: YouTube / Комсомольская правда

Теги: африка, владимир путин, зерно, поставки, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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