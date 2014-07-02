Путин заявил, что Россия использует все свои возможности для борьбы с голодом в мире

Глава России рассказал о работе по обеспечению продовольственной безопасности.

Москва использует все имеющиеся возможности для борьбы с голодом в мире, а также недопущения продовольственного кризиса. Соответствующее заявление глава российского государства Владимир Путин сделал в ходе выступления по видеосвязи на заседании политических лидеров объединения, которое проводится в формате БРИКС "плюс" в южноафриканском городе Йоханнесбурге.

Особое внимание наша страна уделяет вопросам, касающимся обеспечения африканских государств и мировых рынков в целом продовольствием и удобрениями. Иными словами, используем все имеющиеся у нас возможности для того, чтобы внести свой вклад в глобальные усилия по борьбе с голодом, не допустить продовольственного кризиса. Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда