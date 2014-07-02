Путин раскритиковал "радикальный неолиберализм"

Глава России оценил попытки оправдать неонацизм, ксенофобию, экстремизм и терроризм.

Российский президент Владимир Путин раскритиковал навязываемый Западом "радикальный неолиберализм", направленный против традиционных ценностей. Соответствующее заявление глава российского государства Владимир Путин сделал в ходе выступления по видеосвязи на заседании политических лидеров объединения, которое проводится в формате БРИКС "плюс" в южноафриканском городе Йоханнесбурге. Политик напомнил о том, что в целях выполнения конъюнктурных задач некоторые государства не стесняются оправдывать в современном обществе неонацизм, ксенофобию, экстремизм разного толка и попустительствуют терроризму.

Угрозу становлению нового миропорядка представляет и навязываемый некоторыми странами радикальный неолиберализм, направленный на уничтожение традиционных ценностей, которые для нас всех важны. Это институт семьи, уважение национальных и религиозных традиций. Владимир Путин, президент РФ

Путин назвал страны "золотого миллиарда" противниками БРИКС.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда