Путин раскритиковал "радикальный неолиберализм"

Российский президент Владимир Путин раскритиковал навязываемый Западом "радикальный неолиберализм", направленный против традиционных ценностей. Соответствующее заявление глава российского государства Владимир Путин сделал в ходе выступления по видеосвязи на заседании политических лидеров объединения, которое проводится в формате БРИКС "плюс" в южноафриканском городе Йоханнесбурге. Политик напомнил о том, что в целях выполнения конъюнктурных задач некоторые государства не стесняются оправдывать в современном обществе неонацизм, ксенофобию, экстремизм разного толка и попустительствуют терроризму.
Угрозу становлению нового миропорядка представляет и навязываемый некоторыми странами радикальный неолиберализм, направленный на уничтожение традиционных ценностей, которые для нас всех важны. Это институт семьи, уважение национальных и религиозных традиций.
Владимир Путин, президент РФ
Путин назвал страны "золотого миллиарда" противниками БРИКС.
Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда
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