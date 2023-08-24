Путин назвал страны "золотого миллиарда" противниками БРИКС

Президент России призвал к формированию многополярного мира.

Российский президент Владимир Путин заявил, что противники БРИКС, так называемые страны "золотого миллиарда", пытаются подменить систему международного права в собственных корыстных целях. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на заседании политических лидеров объединения, которое проводится в формате "плюс". По мнению политика, однополярный мир может менять правила игры как и когда удобно отдельным участникам. Глава России подчеркнул, что по сути речь идет о колониализме, но в "новой упаковке".

Страны так называемого "золотого миллиарда" делают все, чтобы сохранить прежний однополярный мир, он их устраивает, он выгоден им. Они пытаются подменить систему международного права собственным так называемым порядком, основанным на правилах, которых никто не видит... Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил, что БРИКС ни с кем не соревнуется.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда