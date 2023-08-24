Глава России назвал задачи объединения.

Российский президент Владимир Путин заявил, что БРИКС ни с кем не соревнуется и никому себя не стремится противопоставлять. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на заседании политических лидеров объединения, которое проводится в формате "плюс". Политик напомнил о том, что участники мероприятия выступают за создание многополярного миропорядка, а также за сохранение многообразие культурных и национальных границ. Он призвал защищать суверенные интересы максимально широкого круга стран, а также формировать условия для реализации альтернативных моделей развития государств.

Хочу отметить, что БРИКС ни с кем не соревнуется, никому себя не противопоставляет, но очевидно также и то, что у этого объективного процесса, процесса создания нового миропорядка, всё-таки есть непримиримые противники, стремящиеся этот процесс затормозить, сдержать становление новых самостоятельных центров развития и влияния в мире. Владимир Путин, президент РФ

Путин назвал непростым согласование итоговой декларации БРИКС.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда