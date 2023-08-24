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Путин назвал непростым согласование итоговой декларации БРИКС

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Глава России оценил дипломатические способности главы ЮАР.

Согласование итоговой декларации саммита БРИКС в ЮАР шло непросто, однако президент принимающей стороны (Южноафриканской респкблики) Сирил Рамапоса проявил на мероприятии удивительное дипломатическое искусство. Такое мнение в ходе выступления по видеосвязи высказал глава России Владимир Путин. Он принял участие на итоговой пресс-конференции политических лидеров стран саммита БРИКС.

Как выяснилось, эта работа была непростой, и президент Рамапоса проявил удивительное дипломатическое искусство при согласовании всех позиций, в том числе касающихся расширения БРИКС.

Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что согласно одобренному документу, с 1 января 2024 года к БРИКС присоединятся шесть новых стран - Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. 

Путин назвал вопрос о единой расчетной валюте БРИКС сложным.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда

Теги: брикс, владимир путин, юар
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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