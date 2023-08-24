Путин назвал вопрос о единой расчетной валюте БРИКС сложным

Глава России выступил на мероприятии БРИКС по видеосвязи.

Вопрос единой расчетной валюты в альянсе БРИКС очень сложный, но страны данного объединения будут двигаться в этом направлении. Соответствующее заявление сделал российский президент Владимир Путин, который выступил по видеосвязи на на третьем дне саммита в рамках итоговой пресс-конференции с журналистами

Вопрос расчетной валюты единой - это сложный вопрос, но мы так или иначе будем двигаться по решению этих проблем. Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил, что герои СВО достойны славы участников Курской битвы.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда