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Путин назвал вопрос о единой расчетной валюте БРИКС сложным

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Глава России выступил на мероприятии БРИКС по видеосвязи.

Вопрос единой расчетной валюты в альянсе БРИКС очень сложный, но страны данного объединения будут двигаться в этом направлении. Соответствующее заявление сделал российский президент Владимир Путин, который выступил по видеосвязи на на третьем дне саммита в рамках итоговой пресс-конференции с журналистами

Вопрос расчетной валюты единой - это сложный вопрос, но мы так или иначе будем двигаться по решению этих проблем.

Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда

Теги: брикс, владимир путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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