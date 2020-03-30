Путин назвал эффективной работу Фонда развития промышленности

Он согласился с главой Минпромторга, что ФРП является "ключевым механизмом поддержки импортозамещения и других проектов".

Президент России Владимир Путин заявил, что считает работу Фонда развития промышленности эффективной. Об этом он сообщил в ходе встречи с главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

Министр отметил, что Фонд развития промышленности является "ключевым механизмом поддержки импортозамещения и других проектов".

Он эффективно работает. Владимир Путин, президент РФ

Глава Минпромторга подчеркнул, что со следующего года "Фонд" перейдет на финансирование проектов за счет собственных средств, а к 2023 году окупит 145 миллиардов рублей, направленные в капитал фонда из средств бюджета.

Ранее мы сообщали, что Минфин РФ хочет стимулировать переход экономики с доллара на евро.

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