Путин назвал эффективной работу Фонда развития промышленности

Президент России Владимир Путин заявил, что считает работу Фонда развития промышленности эффективной. Об этом он сообщил в ходе встречи с главой Минпромторга Денисом Мантуровым.
Министр отметил, что Фонд развития промышленности является "ключевым механизмом поддержки импортозамещения и других проектов".
Он эффективно работает.
Владимир Путин, президент РФ
Глава Минпромторга подчеркнул, что со следующего года "Фонд" перейдет на финансирование проектов за счет собственных средств, а к 2023 году окупит 145 миллиардов рублей, направленные в капитал фонда из средств бюджета.
Ранее мы сообщали, что Минфин РФ хочет стимулировать переход экономики с доллара на евро.
Видео: Youtube / Россия 24
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