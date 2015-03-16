Минфин РФ хочет стимулировать переход экономики с доллара на евро

Для отказа от доллара нужна большая комплексная работа, заявили в ведомстве.

Российские власти планируют создать стимулы для перехода валютной ликвидности из доллара в евро. Об этом рассказал директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев во время парламентских слушаниях в Госдуме, передает ТАСС.

Наша, может быть, первая цель - сделать Россию евроизированной страной, чтобы доллар был замещен евро. И я думаю, что у нас есть для этого все основания, что будет касаться и ликвидности валютного обмена, и так далее. Но для этого нужны стимулы. Дмитрий Тимофеев, директор департамента Минфина

Представитель ведомства заявил, что Минфин поддерживает разработку и задействие таких стимулов. Он добавил, что это могут быть положительные и отрицательные стимулы. В том числе и директивные методы для госкомпаний. При этом Тимофеев подчеркнул, что Россия находится в рыночной экономике. Поэтому власти не могут просто приказать прекратить использовать доллары.

В Минфине считают, что перевод экономики на евро позволит избежать последствий от санкций.

На прошлой неделе стало известно, что Россия откажется от доллара в структуре ФНБ в течение месяца

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