Глава России встретился с волонтерами в Курской области.

Уничтожающие памятники времен Второй мировой войны украинские боевики проявлениями своей неонацистской сущности демонстрируют свой крайний идиотизм. Соответствующую характеристику российский президент Владимир Путин сделал во время рабочей встречи с добровольцами на территории Курской области.

Это - люди с идеологией неонацизма.И даже на конкурсе идиотов они заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты. То, что они делают, показывает, какие они есть. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что массированная атака со стороны Вооруженных сил Украины на приграничные районы в Курской области началась 6 августа 2024 года. По данным министерства по обороне нашего государства, за все время боевых действий на данном оперативном направлении противник лишился свыше 76,5 тысяч военнослужащих. Полная зачистка территории длилась 264 дня. А 26 апреля 2025 года начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил главе государства о завершении операции по освобождению региона от ВСУ.

Путин одобрил продолжение ежемесячных выплат жителям Курской области.

Фото и видео: Telegram / ЗАРУБИН