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Путин назвал безопасность приоритетной задачей в работе ШОС

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Глава России рассказал об учреждении антинаркотического центра в Душанбе.

Безопасность государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) остается приоритетной задачей в работе. Ради ее выполнения будет преобразована региональная антитеррористическая структура ШОС. Речь идет как о поддержании защищенности внутри территорий самих стран-участниц, так и периметра внешних государственных границ. Соответствующее заявление сделал российский президент Владимир Путин, выступая на заседании совета глав стран-членов ШОС, организованном в казахстанском городе Астана.

Именно на это нацелены принимаемые сегодня решения о преобразовании региональной антитеррористической структуры ШОС в универсальный центр, который займется реагированием на весь спектр, об учреждении антинаркотического центра в Душанбе.

Владимир Путин, президент РФ

Политик заметил коллегам, что в борьбе с сепаратизмом и экстремизмом на пространстве ШОС будет поможет утверждаемая в ходе саммита программа сотрудничества.

Путин рассказал о росте товарооборота между Россией и Казахстаном.

Фото и видео: Telegram / ТАСС

Теги: безопасность, владимир путин, шос
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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