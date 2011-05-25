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Путин рассказал о росте товарооборота между Россией и Казахстаном

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По его словам, нынешний товарооборот достиг уже почти 30 млрд долларов.

Президент РФ Владимир Путин рассказал о росте товарооборота между Россией и Казахстаном. Об этом он заявил на встрече с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым в Астане.

По его словам, нынешний товарооборот достиг уже почти 30 млрд долларов. Глава государства подчеркнул, что Россия остается одним из основных торгово-экономических партнеров Казахстана.

У нас много важных направлений. Очень высокая кооперация. Много интересных проектов.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин отметил рост товарооборота между Россией и Пакистаном.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, казахстан, президент россии, товарооборот
Категории: Лента новостей, Новости России,

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