Президент выделил два особо перспективных направления сотрудничества двух стран.

Президент РФ Владимир Путин отметил рост товарооборота между Россией и Пакистаном. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом на полях саммита ШОС в Астане.

По словам главы государства, отношения Москвы и Исламабада развиваются в деловом и дружеском ключе на протяжении десятилетий. Президент выделил два особо перспективных направления сотрудничества двух стран: энергетика и агропромышленный бизнес. Также Путин напомнил, что Россия начала поставки энергоносителей в Пакистан.

Ранее Путин рассказал, как складываются отношения России и Монголии.

Видео: kremlin.ru