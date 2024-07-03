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Путин отметил рост товарооборота между Россией и Пакистаном

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Президент выделил два особо перспективных направления сотрудничества двух стран.

Президент РФ Владимир Путин отметил рост товарооборота между Россией и Пакистаном. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом на полях саммита ШОС в Астане.

По словам главы государства, отношения Москвы и Исламабада развиваются в деловом и дружеском ключе на протяжении десятилетий. Президент выделил два особо перспективных направления сотрудничества двух стран: энергетика и агропромышленный бизнес. Также Путин напомнил, что Россия начала поставки энергоносителей в Пакистан.

Ранее Путин рассказал, как складываются отношения России и Монголии.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, пакистан, президент россии, товарооборот
Категории: Лента новостей, Новости России,

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