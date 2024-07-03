Президент РФ Владимир Путин отметил рост товарооборота между Россией и Пакистаном. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом на полях саммита ШОС в Астане.
По словам главы государства, отношения Москвы и Исламабада развиваются в деловом и дружеском ключе на протяжении десятилетий. Президент выделил два особо перспективных направления сотрудничества двух стран: энергетика и агропромышленный бизнес. Также Путин напомнил, что Россия начала поставки энергоносителей в Пакистан.
Ранее Путин рассказал, как складываются отношения России и Монголии.
Видео: kremlin.ru
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