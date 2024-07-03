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Путин рассказал, как складываются отношения России и Монголии

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Президент отметил, что рад новой встрече с монгольским лидером.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, как складываются отношения России и Монголии. Об этом он сказал на встрече с монгольским лидером Ухнаагийном Хурэлсухом.

Глава государства прибыл в Астану для участия в саммите ШОС. Путин отметил, что рад новой встрече с Хурэлсухом. Он напомнил, что в этом году отмечается 85-летие победы на реке Халхин-Гол против японских агрессоров.

В целом, отношения между нашими странами складываются на основе очень позитивного и прочного фундамента взаимодействия и дружбы на протяжении десятилетий.

Владимир Путин, президент России

Ранее Песков заявил, что Путин посетит Турцию сразу после утверждения графика.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, монголия, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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