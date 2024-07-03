Президент отметил, что рад новой встрече с монгольским лидером.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, как складываются отношения России и Монголии. Об этом он сказал на встрече с монгольским лидером Ухнаагийном Хурэлсухом.

Глава государства прибыл в Астану для участия в саммите ШОС. Путин отметил, что рад новой встрече с Хурэлсухом. Он напомнил, что в этом году отмечается 85-летие победы на реке Халхин-Гол против японских агрессоров.

В целом, отношения между нашими странами складываются на основе очень позитивного и прочного фундамента взаимодействия и дружбы на протяжении десятилетий. Владимир Путин, президент России

Ранее Песков заявил, что Путин посетит Турцию сразу после утверждения графика.

Видео: kremlin.ru