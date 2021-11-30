Песков: Путин посетит Турцию сразу после утверждения графика

В Кремле раскрыли темы, которые обсудят лидеры РФ и Турции.

Рабочий визит российского президента Владимира Путина в Турцию произойдет сразу после согласования графика. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 3 июля сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. В Кремле пояснили, что двусторонняя встреча политика с иностранным коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом - "это была обоюдная инициатива". Мероприятие состоится при участии делегаций. в Москве добавили, что часто глава государства принимает решение провести беседу в режиме тет-а-тет.

По-прежнему на повестке дня остается тема визита президента Путина в Турецкую Республику, он состоится обязательно со временем, когда удастся согласовать. Сегодня будет хорошая возможность обсудить перспективы такой поездки. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Известно, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах, запланированных на 3 июля, будут обсуждать и ситуацию на Украине. Мероприятие при участии политических лидеров продлится как минимум час. Стороны поднимут вопросы, касающиеся двусторонних интересов, сирийское урегулирование.

Песков: у Кремля нет ожиданий от визита премьера Венгрии в Киев.

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