Путин назвал агрессией давление недружественных стран на РФ

Также российский лидер подчеркнул, что такие государства в противостоянии с Москвой вредят сами себе.

Ряд "недружественных" стран оказывают на Россию давление на уровне агрессии. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС).

Как отметил глава государства, интерес к ЕАЕС в последнее время значительно растет, даже не смотря на действия западных держав, которые, вводя антироссийские санкции, прежде всего вредят сами себе.

Преимущества интеграционного курса особенно очевидны сейчас, в нынешней непростой международной обстановке, в условиях практически агрессии со стороны некоторых недружественных нам государств. Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщили о том, что британский епископ публично поддержал Путина и спецоперацию на Украине.

Видео: kremlin.ru