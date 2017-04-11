Британский епископ публично поддержал Путина и спецоперацию на Украине

Он назвал президента России "человеком разума и большой смелости".

Католический епископ-лефеврист Ричард Уильямсон выступил в поддержку президента России Владимира Путина и спецоперации на Украине. Видео с его проповеди появилось в Сети.

По словам Уильямсона, российский лидер выступает в одиночку против сил зла. Он назвал Путина "человеком разума и большой смелости", который может встать против единого мирового порядка. Он также отметил, что Россия проводит спецоперацию не для того, чтобы "раздавить и уничтожить" Украину.

Россия вынуждена была себя защищать. Настоящий агрессор - не тот, кто таковым выглядит. Агенты США провоцировали Россию из Украины в течение нескольких лет. Ричард Уильямсон, епископ

Ранее Путин назвал заморозку активов России западными странами воровством.

Видео: Telegram / На видео видно