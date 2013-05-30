Он подчеркнул, что у тех, кто допустил подобное, возникнут проблемы.

Президент РФ Владимир Путин назвал заморозку активов России западными странами воровством. Об этом он сообщил на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

По словам главы государства, нарушение правил в сфере международных финансов и торговли не приведет ни к чему хорошему. Он подчеркнул, что у тех, кто допустил подобное, возникнут проблемы.

Также президент заявил, что пренебрежение интересами других государств в области безопасности негативно скажется на мировом порядке.

Ранее Путин заявил, что в Россию продолжат поступать люксовые товары.

Видео: kremlin.ru