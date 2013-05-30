Президент РФ Владимир Путин назвал заморозку активов России западными странами воровством. Об этом он сообщил на пленарном заседании Евразийского экономического форума.
По словам главы государства, нарушение правил в сфере международных финансов и торговли не приведет ни к чему хорошему. Он подчеркнул, что у тех, кто допустил подобное, возникнут проблемы.
Также президент заявил, что пренебрежение интересами других государств в области безопасности негативно скажется на мировом порядке.
Ранее Путин заявил, что в Россию продолжат поступать люксовые товары.
Видео: kremlin.ru
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