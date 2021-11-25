Путин: в Россию продолжат поступать люксовые товары

В Россию продолжат поступать товары класса люкс. Об этом заявил президент РФ Владимир на пленарном заседании Евразийского экономического форума.
Глава государства считает, что в России ничего не изменится после ухода некоторых зарубежных компаний из страны. В случае с товарами класса люкс Путин отметил, что те, кто захотят, смогут их приобрести, но по цене чуть подороже.
Это те люди, которые и так ездили на "шестисотых" "Мерседесах". И будут ездить, уверяю вас.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин заявил, что Россия не будет заниматься только импортозамещением.
Видео: kremlin.ru
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