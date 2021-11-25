Путин: в Россию продолжат поступать люксовые товары

Глава государства считает, что в России ничего не изменится после ухода некоторых зарубежных компаний.

В Россию продолжат поступать товары класса люкс. Об этом заявил президент РФ Владимир на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

Глава государства считает, что в России ничего не изменится после ухода некоторых зарубежных компаний из страны. В случае с товарами класса люкс Путин отметил, что те, кто захотят, смогут их приобрести, но по цене чуть подороже.

Это те люди, которые и так ездили на "шестисотых" "Мерседесах". И будут ездить, уверяю вас. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что Россия не будет заниматься только импортозамещением.

Видео: kremlin.ru