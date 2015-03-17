Путин: Россия не будет заниматься только импортозамещением

По его словам, импортозамещение не является панацеей от всех бед

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет заниматься только импортозамещением. Об этом он сообщил на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

Глава государства считает, что импортозамещение не является панацеей от всех бед. Он подчеркнул, что Россия будет развиваться. При этом, по его словам, страна продолжит заниматься импортозамещением там, где необходимо это делать.

Также Путин заявил, что этот процесс будет происходить с переменным успехов, но от этих действий Россия станет сильнее.

Ранее Путин заявил, что Россия остается экспортером пшеницы номер один в мире.

Видео: kremlin.ru