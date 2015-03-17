Путин: Россия остается экспортером пшеницы номер один в мире

Российский лидер отметил конкурентоспособность страны на мировом уровне и мировых рынках.

Россия остается самым крупным экспортером пшеницы в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

Глава государства отметил конкурентоспособность России на мировом уровне и мировых рынках. Он напомнил ,что еще недавно страна закупала пшеницу, но теперь продает ее в огромном количестве.

Путин отметил, что США и Великобритания производят пшеницы больше, однако они и потребляют ее в таком же количестве. Что касается внешнего рынка, то здесь Россия является мировым лидером.

Ранее Путин напомнил о вреде санкций для всех экономик.

Видео: kremlin.ru