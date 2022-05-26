По словам российского лидера, санкции против кого-либо отражаются на всех.

Президент России Владимир Путин напомнил о вреде санкций для всех экономик. Об этом он заявил на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

По словам российского лидера, санкции против кого-либо отражаются на всех, и это также касается государств с развитой экономикой. Глава государства подчеркнул, что в этих развитых экономиках такой инфляции и роста безработицы 40 лет. Он добавил, что вместе с этим рвутся логистические цепочки и усиливаются глобальные кризисы.

Ранее Путин заявил, что Россия не собирается уходить с глобальной экономической арены.

Видео: kremlin.ru