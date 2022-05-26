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Путин: Россия не собирается уходить с глобальной экономической арены

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По словам президента, Москву хотят оттуда "немножко выдавать".

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается уходить с глобальной экономической арены. Об этом он сообщил на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

Глава государства отметил, что Россия не будет отрезать себя от огромных технологических преимуществ развитых стран. Однако, по его словам, Москву хотят оттуда "немножко выдавать". Путин подчеркнул, что в нынешнее время это сделать невозможно.

Ранее Путин заявил о желании некоторых стран "закрыться от России".

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, евразийский экономический форум, президент россии, экономика
Категории: Лента новостей, Новости России,

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