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Путин заявил о желании некоторых стран "закрыться от России"

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Президент отметил необходимость диверсифицировать транспортные потоки.

Президент РФ Владимир Путин заявил о желании некоторых стран "закрыться от России". Об этом он заявил на совещании по развитию транспорта.

По словам главы государства, действия этих стран, которые хотели закрыться от России "даже в ущерб себе", показали необходимость диверсифицировать транспортные потоки. Он также отметил, что в современном мире необходимо расширять коридоры в направлении ответственных партнеров.

Ранее Путин поручил обеспечить бесперебойное движение поездов в период отпусков.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, запад, президент россии, транспортные потоки
Категории: Лента новостей, Новости России,

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