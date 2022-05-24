Президент РФ Владимир Путин заявил о желании некоторых стран "закрыться от России". Об этом он заявил на совещании по развитию транспорта.
По словам главы государства, действия этих стран, которые хотели закрыться от России "даже в ущерб себе", показали необходимость диверсифицировать транспортные потоки. Он также отметил, что в современном мире необходимо расширять коридоры в направлении ответственных партнеров.
Ранее Путин поручил обеспечить бесперебойное движение поездов в период отпусков.
Видео: kremlin.ru
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