Глава государства отметил увеличенный спрос на железнодорожные билеты.

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить бесперебойное движение поездов в период отпусков. Об этом он заявил на совещании по развитию транспорта.

Глава государства напомнил, что на следующей неделе начнется летняя пора отпусков, а многие граждане собираются отправиться на курорты Краснодарского края и Крыма. В связи с закрытие ряда южных аэропортов, по словам Путина, вырос спрос на железнодорожные билеты.

Также президент подчеркнул, что необходимо обеспечить четкую и стабильную работу пассажирского сообщения. Он добавил, что сейчас наблюдается нехватка мощности, в связи с чем попросил главу Минтранса и главу РЖД доложить о ситуации.

Ранее Путин заявил, что российская экономика будет открытой в новых условиях.

Видео: kremlin.ru