Путин: российская экономика будет открытой в новых условиях

По словам главы государства, Россия расширит взаимодействие с другими государствами.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика будет открытой в новых условиях. Об этом он рассказал на совещании по развитию транспорта.

Глава государства отметил, что Россия расширит взаимодействие с теми государствами, которые проявят интерес к взаимовыгодному сотрудничеству. По словам Путина, важен целый комплекс вопросов. К нему относятся организация платежной инфраструктуры в национальной валюте, а также увеличение мощности логистических цепочек.

Ранее Путин заявил, что российская экономика выдерживает санкционный удар

Видео: kremlin.ru