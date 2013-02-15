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Путин: российская экономика будет открытой в новых условиях

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По словам главы государства, Россия расширит взаимодействие с другими государствами.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика будет открытой в новых условиях. Об этом он рассказал на совещании по развитию транспорта.

Глава государства отметил, что Россия расширит взаимодействие с теми государствами, которые проявят интерес к взаимовыгодному сотрудничеству. По словам Путина, важен целый комплекс вопросов. К нему относятся организация платежной инфраструктуры в национальной валюте, а также увеличение мощности логистических цепочек.

Ранее Путин заявил, что российская экономика выдерживает санкционный удар

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, президент россии, экономика россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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