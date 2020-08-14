Путин назначил Александра Рудакова послом России в Ливане

Дипломат заменит в должности Александра Засыпкина.

Владимир Путин назначил Александра Рудакова официальным послом России в Ливане. Об этом сообщается на портале правовых актов РФ. Соответствующий указ уже подписан президентом.

Назначить Рудакова Александра Николаевича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Ливанской Республике сообщение правительства России

Напомним, что ранее глава государства освободил от занимаемой должности прежнего руководителя российской дипломатической миссии в Бейруте. Поста лишился Александр Засыпкин.

В Белоруссии освободили трех задержанных российских журналистов.

Видео: kremlin.ru