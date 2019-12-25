Корреспондент "Медузы" уже больше 30 часов не выходит на связь.

В Белоруссии освободили трех задержанных российских журналистов. Об этом рассказал посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Поводов к тому, чтобы переживать, нет никаких. Дмитрий Мезенцев, посол РФ в Белоруссии

На свободу вышел автор проекта WarGonzo Семён Пегов и корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко. Их везут в посольство, где они немного отдохнут. После этого их перевезут в Смоленск.

Отметим, что корреспондент "Медузы" уже больше 30 часов не выходит на связь. Редакция и правозащитники не могут его найти. Известно, что перед задержанием Солопова жестоко избили белорусские силовики.

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