В Белоруссии освободили трех задержанных российских журналистов. Об этом рассказал посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
Поводов к тому, чтобы переживать, нет никаких.
Дмитрий Мезенцев, посол РФ в Белоруссии
На свободу вышел автор проекта WarGonzo Семён Пегов и корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко. Их везут в посольство, где они немного отдохнут. После этого их перевезут в Смоленск.
Отметим, что корреспондент "Медузы" уже больше 30 часов не выходит на связь. Редакция и правозащитники не могут его найти. Известно, что перед задержанием Солопова жестоко избили белорусские силовики.
Ранее мы писали, что Светлана Тихановская уехала в Литву.
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