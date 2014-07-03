Путин наградил медалью школьницу, спасшую провалившихся под лед детей

Инцидент произошел в 2020 году на Дудергофском канале.

Президент РФ Владимир Путин наградил медалью "За спасение погибавших" пять человек, среди которых оказалась Елизавета Шестова. Она спасла в Петербурге двух детей, провалившихся под лед.

Инцидент произошел в 2020 году на Дудергофском канале. Первой к мальчикам на помощь пришла именно Елизавета, которая приехала в Петербург из Тверской области в гости к своей сестре.

Увидев мальчиков, она тут же бросилась спасать ребят: вытаскивать за руки и успокаивать. На протяжении минуты она просто держала их, чтобы ребята стали меньше переживать. Позже подоспели другие прохожие, которые помогли всем выбраться из воды. Медицинская помощь детям не потребовалась.

Медали "За спасение погибавших" также получили учащиеся из Тверской и Курганской областей.

Фото: Pixabay