Путин: на Западе не могут не знать, что Украина обстреливает Донбасс

Глава РФ обвинил Запад в замалчивании военных преступлений Киева.

В странах коллективного Запада и международных правозащитных организациях не могут не знать о том, что Вооруженные силы Украины обстреливают Донбасс, включая жилые районы и мирное население. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления перед членами Совета по правам человека.

Действительно, удары наносятся прямо по жилым кварталам, ну не может об этом никто не знать, все молчат, как будто ничего не происходит. И это ужасно. Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил о значимых результатах для России во время спецоперации.

Фото и видео: Kremlin.ru