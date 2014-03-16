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Путин: на Западе не могут не знать, что Украина обстреливает Донбасс

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Глава РФ обвинил Запад в замалчивании военных преступлений Киева.

В странах коллективного Запада и международных правозащитных  организациях не могут не знать о том, что Вооруженные силы Украины обстреливают Донбасс, включая жилые районы и мирное население. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления перед членами Совета по правам человека.

Действительно, удары наносятся прямо по жилым кварталам, ну не может об этом никто не знать, все молчат,  как будто ничего не происходит. И это ужасно.

Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил о значимых результатах для России во время спецоперации.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, всу, донбасс, запад, права человека
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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